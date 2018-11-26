Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Брейден Пойнт, также отличились Алекс Киллорн, Тайлер Джонсон и Седрик Пакетт. У гостей шайбы забросили Стефан Ноэсен и Йеспер Братт.
Российский форвард «молний» Никита Кучеров отдал две результативные передачи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк, США) — 5:2 (4:1, 1:0, 0:1)
1:0 — Киллорн (Жозеф) — 03:19
2:0 — Пойнт (Кучеров, Хедман) — 07:21 (5x4)
3:0 — Джонсон (Пойнт, Кучеров) — 09:15
3:1 — Ноэсен (Сени) — 09:39
4:1 — Пакетт (Кэллахан, Джирарди) — 11:25
5:1 — Пойнт — 28:30
5:2 — Братт — 45:21