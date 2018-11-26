«Милан» планирует арендовать хавбека «Челси» Фабрегаса
Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас попал в сферу интересов итальянского «Милана», сообщает «Советский спорт».
По информации Football Italia, «синие» намерена арендовать игрока в зимнее трансферное окно. Источник утверждает, что спортивный директор итальянского ведет переговоры с директором «Челси» Мариной Грановской.
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На счету Фабрегаса в нынешнем сезоне три встреча в Английской премьер-лиги (АПЛ).
Ранее нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым игроком в истории клуба, которому удалось забить десять мячей в первых 16 матчах.