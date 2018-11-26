Новая дата финала Кубка Либертадорес станет известна 27 ноября

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Пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) рассказала, когда будет известна дата матча финала Кубка Либертадорес между аргентинскими «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс», передает «Советский спорт».

Организация заявила, что новая дата будет определена 27 ноября на встрече президентов обоих клубов и представителей КОНМЕБОЛ. Она пройдет в Парагвае в 16.00 по московскому времени.

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Первоначально матч был назначен на 24 ноября. Перед встречей фанаты «Ривера» атаковали автобус, в котором находились футболисты и тренерский штаб «Боки». Болельщики бросали в транспорт камни и другие подручные предметы. Отмечается, что в салон автобуса залетела дымовая шашка, в результате чего несколько футболистов получили отравление угарным газом. Из-за осколков стекла повреждение роговицы глаз получили Гонсало Ламардо и Пабло Перес.

Первая встреча финала Кубка Либертадорес завершилась со счетом 2:2.

Ранее форвард «Боки» обвинил КОНМЕБОЛ в беспорядках.