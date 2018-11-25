Определился победитель Кубка Дэвиса

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Хорватские теннисисты стали победителями Кубка Дэвиса, сообщает ТАСС.

Марин Чилич обыграл Люку Пуи со счетом 7:6 (7:3), 6:3, 6:3 и принес своей команде победу. Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты.

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Финал завершился со счетом 3-1 в пользу хорватов. Чилич также обыграл Жо-Вильфрида Цонгу, а Борна Чорич одержал победу над Жереми Шарди. В матче парного разряда французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю переиграли Ивана Додига и Мате Павича.

Теннис. Кубок Дэвиса. Мировая группа. Финал. 4-й матч

Марин Чилич (Хорватия) — Люка Пуи (Франция) — 7:6 (7:3), 6:3, 6:3