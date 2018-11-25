Российские конькобежцы победили в командном спринте на этапе КМ

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Мужская сборная России по конькобежному спорту победила в командном спринте на этапе Кубка мира, сообщает ТАСС.

Алексей Есин, Артем Кузнецов, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков одолели соперников с результатов в одну минуту 23,540 секунды. Серебро принадлежит Нидерландам, а бронза — канадским спортсменам.

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Соревнование проходило в японском Томакомае.

Для россиянин эта награда является четвертой на данном этапе.

Ранее конькобежка Дарья Качанова заняла третье место в первом забеге на 500 м на втором этапе Кубка мира.