Российские конькобежцы победили в командном спринте на этапе КМ
Мужская сборная России по конькобежному спорту победила в командном спринте на этапе Кубка мира, сообщает ТАСС.
Алексей Есин, Артем Кузнецов, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков одолели соперников с результатов в одну минуту 23,540 секунды. Серебро принадлежит Нидерландам, а бронза — канадским спортсменам.
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Соревнование проходило в японском Томакомае.
Для россиянин эта награда является четвертой на данном этапе.
Ранее конькобежка Дарья Качанова заняла третье место в первом забеге на 500 м на втором этапе Кубка мира.