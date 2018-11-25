Хавбек «Боки» назвал финал Кубка Либертадорес зоной боевых действий

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Полузащитник «Боки Хуниорс» Пабло Перес, который травмировал глаз в результате нападения болельщиков «Ривер Плейт» на автобус клуба перед заключительным матчем финала Кубка Либертадорес, прокомментировал инцидент, передает «Советский спорт».

Хавбек поделился переживаниями из-за происшествия.

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«Мне больно, потому что финал турнира должен был походить на праздник, а превратился в зону боевых действий. Что сказали врачи? У меня раздражен глаз. Они сказали, что некоторые места серьезно повреждены. Повреждения могли быть вызваны тем, что врачи доставали оттуда осколки стекла. Сыграю ли в финале? Не хочу говорить об этом, сейчас я невероятно разозлен», — цитирует Переса Goal.com.

Напомним, что фанаты соперников забросали автобус «Боки» баллончиками со слезоточивым газом. Футболисты после этого жаловались на плохое самочувствие. После некоторых сомнений встречу все-таки перенесли на 25 ноября.

Ранее домашний стадион «Ривер Плейт» был закрыт по решению местных властей.