Хавбек «Боки» назвал финал Кубка Либертадорес зоной боевых действий
Полузащитник «Боки Хуниорс» Пабло Перес, который травмировал глаз в результате нападения болельщиков «Ривер Плейт» на автобус клуба перед заключительным матчем финала Кубка Либертадорес, прокомментировал инцидент, передает «Советский спорт».
Хавбек поделился переживаниями из-за происшествия.
«Мне больно, потому что финал турнира должен был походить на праздник, а превратился в зону боевых действий. Что сказали врачи? У меня раздражен глаз. Они сказали, что некоторые места серьезно повреждены. Повреждения могли быть вызваны тем, что врачи доставали оттуда осколки стекла. Сыграю ли в финале? Не хочу говорить об этом, сейчас я невероятно разозлен», — цитирует Переса Goal.com.
Напомним, что фанаты соперников забросали автобус «Боки» баллончиками со слезоточивым газом. Футболисты после этого жаловались на плохое самочувствие. После некоторых сомнений встречу все-таки перенесли на 25 ноября.
Ранее домашний стадион «Ривер Плейт» был закрыт по решению местных властей.
AHORA |— La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) 24 ноября 2018 г.
Desde adentro del micro, EL MOMENTO en que los jugadores de Boca son agredidos.
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