Тренер сборой России по боксу не считает Лебедева соперником Усику

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Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов прокомментировал возможный поединок между россиянином Денисом Лебедевым и украинцем Александром Усиком, передает «Спорт-Экспресс».

Наставник национальной команды считает, что россиянин уступает украинскому абсолютному чемпиону мира в весовой категории до 90,71 кг по физическому состоянию.

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«По кондициям, в которых Денис находится на данный момент, сложно сказать на что он может претендовать в бою с Александром. Конечно, если таковой состоится, во что я мало верю. Это бой Усику не нужен, но честно говоря и Денису тоже. Если бы этот поединок состоялся лет пять назад, возможно стал бы конкурентным. А сейчас, по-моему, без каких-либо вариантов Денис может проиграть», — поделился мнением Кравцов.

До этого Всемирная боксерская ассоциация (WBA) решила, что Лебедев и Усик должны провести бой до 10 марта 2019 года.

Ранее российский боксер Дмитрий Бивол одолел канадца Жана Паскаля в поединке за титул чемпиона мира по версии WBA.