Российский боксер Бивол одолел канадца Паскаля в поединке WBA
Российский боксер Дмитрий Бивол одолел канадца Жана Паскаля в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает «Советский спорт».
Встреча прошла 24 ноября в американском Атлантик-Сити.
27-летний россиянин одержал победу над соперником единогласным решением судей.
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Таким образом, спортсмен защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.
На счету Бивола 15 побед, 11 из которых завершились нокаутом.
Ранее сообщалось, что команда украинского боксера Александра Усика пока не определилась с планами спортсмена на ближайший поединок.