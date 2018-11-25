Российский боксер Бивол одолел канадца Паскаля в поединке WBA

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Российский боксер Дмитрий Бивол одолел канадца Жана Паскаля в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла 24 ноября в американском Атлантик-Сити.

27-летний россиянин одержал победу над соперником единогласным решением судей.

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Таким образом, спортсмен защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

На счету Бивола 15 побед, 11 из которых завершились нокаутом.

Ранее сообщалось, что команда украинского боксера Александра Усика пока не определилась с планами спортсмена на ближайший поединок.