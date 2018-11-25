«Атлетико» и «Барселона» сыграли вничью

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Мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» сыграли вничью в 13-м туре чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».

Матч, который проходил в Мадриде, закончился со счетом 1:1. На 77-й минуте «Атлетико» открыл счет благодаря удару Диего Косты, но удержать преимущество на не смог. На 90-й минуте Усман Дембеле с передачи Лионеля Месси сравнял счет.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Атлетико» имеет в активе 24 очка и расположился на втором месте. «Барселона» набрала 25 очков и осталась на первой строчке таблицы.

Ранее сообщалось, что тренер «Атлетико» считает «Барселону» лучшей командой в мире.



Чемпионат Испании

«Атлетико» — «Барселона» — 1:1

Голы: 1:0 — Коста, 77; 1:1 — Дембеле, 90.