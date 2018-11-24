Российский лыжник Большунов занял первое место в спринте на этапе Кубка мира

<img src="//img.gazeta.ru/files3/839/11687839/RTS1O69O-pic905-895x505-81651.jpg">

Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в спринте на этапе Кубка мира в финском городе Рука, сообщает ТАСС.

Россиянин преодолел дистанцию за 2.29,35 секунды. Вторым стал норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо (2.29,66), а третье место занял его соотечественник Эйрик Брандсдаль (2.30,70).

Реклама

Еще один представитель России Глеб Ретивых показал пятый результат (2.33,21).

В женской спринтерской гонке победу праздновала россиянка Юлия Белорукова.

Ранее сообщалось, что Большунов вошел в число номинантов на национальную спортивную премию Министерства спорта России.

Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. Мужчины. Спринт. Финал

1. Александр Большунов (Россия) — 2.29,35

2. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) — 2.29,66

3. Эйрик Брандсдаль (Норвегия) — 2.30,70...

5. Глеб Ретивых (Россия) — 2.33,21.

Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. Женщины. Спринт. Финал

1. Юлия Белорукова (Россия) — 2.52,62

2. Майя Далквист (Швеция) — 2.53,74

3. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) — 2.54,13.