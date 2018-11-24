«Енисей» обыграл «Динамо» и одержал вторую победу в РПЛ

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Красноярский «Енисей» переиграл московское «Динамо» в матче 15-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Михаил Комков и Дмитрий Ятченко. У хозяев единственный мяч забил Жоаозиньо.

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На 89-й минуте с поля был удален защитник «Динамо» Григорий Морозов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для «Енисея» это вторая победа в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Россия. Премьер-лига. 15-й тур

«Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 1:2

Голы: 0:1 — Комков, 3; 1:1 — Жоаозиньо, 53 (пенальти); 1:2 — Ятченко, 55.

Удаления: Морозов, 89 — нет.