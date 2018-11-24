Передача Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Торонто»

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«Коламбус Блю Джекетс» на своем льду одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей дубль оформил Джон Андерсон, а еще по одной шайбе забросили Кэм Аткинсон и Маркус Хянникяйнен. Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативной передачей.

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У гостей отличились Рон Хейнси и Каспери Капанен.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

1:0 — Андерсон (Дженнер, Фолиньо) — 03:55,

2:0 — Андерсон (Седлак, Харрингтон) — 09:57,

2:1 — Хейнси (Линдхольм, Ожиганов) — 16:16,

2:2 — Капанен (Кадри) — 22:58,

3:2 — Аткинсон (Веннберг) — 36:14 (4x5),

4:2 — Хянникяйнен (Панарин, Мюррей) — 43:35