Передача Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Торонто»
«Коламбус Блю Джекетс» на своем льду одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2, сообщает «Советский спорт».
В составе победителей дубль оформил Джон Андерсон, а еще по одной шайбе забросили Кэм Аткинсон и Маркус Хянникяйнен. Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативной передачей.
У гостей отличились Рон Хейнси и Каспери Капанен.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
1:0 — Андерсон (Дженнер, Фолиньо) — 03:55,
2:0 — Андерсон (Седлак, Харрингтон) — 09:57,
2:1 — Хейнси (Линдхольм, Ожиганов) — 16:16,
2:2 — Капанен (Кадри) — 22:58,
3:2 — Аткинсон (Веннберг) — 36:14 (4x5),
4:2 — Хянникяйнен (Панарин, Мюррей) — 43:35