«Вашингтон» одержал четвертую победу в НХЛ подряд благодаря голу Овечкина

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«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду одержал волевую победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу столичной команды, сообщает «Советский спорт».

Счет в матче открыли гости благодаря голу Андреаса Атанасиу.

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В составе победителей отличились Том Уилсон, Михал Кемпны и российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, который также записал на свой счет результативную передачу.

Для «Вашингтона» эта победа стала четвертой подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

0:1 — Атанасиу (Ванек, Декайзер) — 08:46,

1:1 — Уилсон (Бекстрем, Овечкин) — 32:13,

2:1 — Кемпны (Бойд, Бураковски) — 46:38,

3:1 — Овечкин (Дауд, Уилсон) — 48:34