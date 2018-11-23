Россиянка Лагно проиграла китаянке Вэньцзюнь в финале ЧМ по шахматам

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Шахматистка Екатерина Лагно проиграла Цзюй Вэньцзюнь на тай-брейке в финале женского чемпионата мира по шахматам, сообщает ТАСС.

Россиянка играла белыми фигурами.

Матч закончился счетом 5:3 в пользу китаянки.

На тай-брейке девушки сыграли две партии с контролем времени 25 минут и дополнительные десять секунд за каждый ход, а также две партии с контролем времени десять минут плюс десять секунд за каждый ход.

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Несмотря на проигрыш действующей чемпионке мира, Лагно и две полуфиналистки соревнования россиянка Александра Костенюк и украинка Мария Музычук смогли пробиться в турнир претенденток на звание чемпионки мира в цикле 2019-2020 годов.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о проходящем матче за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной.