«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в молодежном первенстве

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Московский «Спартак» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 15-го тура молодежного первенства России, сообщает «Советский спорт».

Красно-белые одолели соперников со счетом 4:1.

В составе лидеров хет-триком отметился нападающий Данила Прошляков.

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Это победа обеспечила столичному клубу первое место в турнирной таблице соревнования. Так, на данный момент «Спартак» опережает ЦСКА на одно очко.

«Крылышкам» принадлежит шестое место.

Напомним, что в 15-ом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белым также предстоит встретиться с самарской командой 25 ноября в 14.00 по московскому времени.

Ранее бывший форвард московского «Спартака» и бразилец Робсон прокомментировал решение соотечественников Марио Фернандеса, Гильерме и Ари выступать за сборную России по футболу.