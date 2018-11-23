Павлович оказался тяжелее Оверима на взвешивании перед дебютом в UFC

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Бойцы смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович и Алистайр Оверим прошли процедуру взвешивания перед боем в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает «Советский спорт».

Россиянин оказался тяжелее голландца. Так, его составил 116,6 кг, а соперника — 112 кг.

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Поединок состоится 24 ноября в Пекине.

Напомним, что Павлович — член команды Eagles MMA, а до перехода в UFC он выступал в промоушене Fight Nights Global. Это будет его первые поединок в организации.

Ранее тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Джон Кавана рассказал о том, какую сумму предлагали бойцу ММА за поединок в Китае.