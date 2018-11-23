Макгрегору предлагают $5 млн за бой с китайским кикбоксером

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Ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору предлагают бой против неназванного китайского кикбоксера, сообщает «Советский спорт».

Как рассказал тренер ирландца Джон Кавана, Макгрегору обещают за поединок против китайца порядка $5 млн.

«Несколько дней назад мне пришло сообщение, в котором промоутер китайского кикбоксера предлагал $5 млн за трехраундовый бой против Конора. Мне приходит много таких сообщений, но я не обращаю на них внимание. Но это предложение было правдивым. Я знаю этого промоутера, он хорошо известен», — приводит слова тренера BJ Penn.

Ранее сообщалось, что японский кикбоксер настроен победить Флойда Мейвезера.