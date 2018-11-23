Макгрегору предлагают $5 млн за бой с китайским кикбоксером
Ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору предлагают бой против неназванного китайского кикбоксера, сообщает «Советский спорт».
Как рассказал тренер ирландца Джон Кавана, Макгрегору обещают за поединок против китайца порядка $5 млн.
«Несколько дней назад мне пришло сообщение, в котором промоутер китайского кикбоксера предлагал $5 млн за трехраундовый бой против Конора. Мне приходит много таких сообщений, но я не обращаю на них внимание. Но это предложение было правдивым. Я знаю этого промоутера, он хорошо известен», — приводит слова тренера BJ Penn.
Ранее сообщалось, что японский кикбоксер настроен победить Флойда Мейвезера.