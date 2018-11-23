Боец UFC рассказала о своем состоянии после жестокого избиения мужа

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Боец смешанных боевых искусств (MMA) Рэйчел Остович рассказала о своем здоровье после того, как была госпитализирована из-за домашнего насилия со стороны мужа и бойца Titan FC Арнольда Бердона, передает «Советский спорт».

«После ночи с семьей Арнольд неоднократно ударил меня по голове, лицу, ребрам, после чего я упала на землю. Я задыхалась и сбежала через балкон. Я кашляла кровью, меня вырвало несколько раз. У меня трещина на орбитальной кости», — написала Рэйчел в судебных документах, данные о которых приводит TMZ Sports.

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Из-за полученных побоев Остович выбыла с турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), где должна была подраться с Пейдж ван Зант.

Суд удовлетворил ходатайство Остович в отношении Бердона и запретил ему приближаться к супруге и дочери.

Ранее сообщалось, что Бердон обвиняется в покушении на убийство супруги.