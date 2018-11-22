Девять казахстанских биатлонистов отстранены из-за допинга

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Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил девять биатлонистов из Казахстана из-за подозрения в употреблении допинга, сообщает «Советский спорт».

По информации с официального сайта IBU, все девять спортсменов подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Биатлонисты пока отстранены временно, решение вступает в силу незамедлительно.

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Решение было принято по итогам расследования, которое проводится в Италии и Англии. При этом спортсмены имеют право объяснить IBU, почему они нарушили антидопинговые правила.

Отстранены Галина Вишневская, Алина Райкова, Ольга Полторанина, Ян Савицкий, Максим Браун, Анна Кистанова, Антон Пантов, Василий Поткорьев и Дарья Климина-Уссанова.

Ранее сообщалось, что Антон Шипулин надеется выступить на третьем этапе Кубка IBU.