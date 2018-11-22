Суд вынес приговор убийце чемпиона мира по кикбоксингу

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Суд Якутии признал Владислава Степанова виновным в убийстве трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова и приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строго режима, сообщает ТАСС.

«Суд признал Владислава Степанова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса России («Убийство»), назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — заявила представитель суда.

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Отмечается, что соучастник преступления приговорен к штрафу в 180 тыс. рублей.

«Суд обязал подсудимых выплатить семье убитого 2 млн рублей. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован», — добавила представитель пресс-службы.

Тело Макарова было обнаружено в лесном массиве на Вилюйском тракте в Якутии в ноябре 2017 года. Бывший спортсмен и Степанов вместе употребляли спиртное, после чего произошел конфликт. Осужденный нанес жертве несколько ударов ножом, а затем попросил дядю помочь спрятать тело.