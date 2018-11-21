Форвард сборной России U20 рассказал о волнении перед Суперсерией

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Нападающий молодежной сборной России по хоккею Дмитрий Завгородний прокомментировал победу в Суперсерии у сборных юниорских лиг Канады, передает Sport24.

Форвард рассказал, каково впервые выступать за национальную команду.

«Я старался показывать хороший хоккей и надеялся. Но в составе было не так много совсем молодых ребят и я удивился, что оказался среди них. Сразу, как узнал о вызове на Суперсерию, начал настраиваться», — отметил хоккеист.

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Также он поделился переживаниями, которые испытал перед встречей с командой Западной лиги Канады (WHL), завершившейся проигрышем россиян со счетом 1:2.

«Волновался, конечно. Да еще и первый период первой игры получился слабым. Но потом сыгрались, нашли химию, прочувствовали хоккей сборной. А так адреналин зашкаливал. Но после первого перерыва все ушло — пропотели и все пошло», — подчеркнул Завгородний.

Молодежная сборная России впервые за четыре года стала победителем шестиматчевой серии со сборными юниорских лиг Канады, выиграв с общим счетом 4:2.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал победу молодежной российской команды.