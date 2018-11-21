Форвард сборной России U20 рассказал о волнении перед Суперсерией
Нападающий молодежной сборной России по хоккею Дмитрий Завгородний прокомментировал победу в Суперсерии у сборных юниорских лиг Канады, передает Sport24.
Форвард рассказал, каково впервые выступать за национальную команду.
«Я старался показывать хороший хоккей и надеялся. Но в составе было не так много совсем молодых ребят и я удивился, что оказался среди них. Сразу, как узнал о вызове на Суперсерию, начал настраиваться», — отметил хоккеист.
Также он поделился переживаниями, которые испытал перед встречей с командой Западной лиги Канады (WHL), завершившейся проигрышем россиян со счетом 1:2.
«Волновался, конечно. Да еще и первый период первой игры получился слабым. Но потом сыгрались, нашли химию, прочувствовали хоккей сборной. А так адреналин зашкаливал. Но после первого перерыва все ушло — пропотели и все пошло», — подчеркнул Завгородний.
Молодежная сборная России впервые за четыре года стала победителем шестиматчевой серии со сборными юниорских лиг Канады, выиграв с общим счетом 4:2.
Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал победу молодежной российской команды.