Устюгов присоединится к сборной России на сборе в Швейцарии 3 декабря

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Стало известно, когда двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов присоединится к сборной России, сообщает ТАСС.

Спортсмен будет участвовать в сборе в швейцарском Давосе 3 декабря, утверждает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР) со ссылкой на главного тренера Елену Вяльбе.

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20 ноября врачи вынули спицы из травмированной руки Устюгова. На данный момент он находится на восстановительной тренировке в Тюмени.

Напомним, что лыжник был госпитализирован после падения 23 октября. Позднее он перенес операцию на сломанном пальце. Устюгов не сможет принять участие в первом в сезоне этапе Кубка мира, который пройдет с 24 по 25 ноября в финском Куусамо.

Ранее шведский лыжник и победитель Олимпиады 2014 года Ларс Нельсон поделился мнением о последствиях допингового скандала с участием российских спортсменов.