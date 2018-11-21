Российские керлингисты не вышли в полуфинал чемпионата Европы
Мужская сборная России по керлингу проиграла в восьмом матче норвежцам в рамках чемпионата Европы, сообщает ТАСС.
Национальная команда уступила соперникам со счетом 5:7.
На счету российских спортсменов шесть поражений и две победы на турнире. По результатам прошедших матчей сборная занимает седьмое место в турнирной таблице, из-за чего она потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.
Реклама
Лидерами соревнования на данный момент являются шведы, в активе которых шесть побед.
Россиянам предстоит заключительная встреча с командой Италии 22 ноября.
В полуфинал прошли команды Швеции, Италии и Шотландии.
Чемпионат завершится 24 ноября.
Ранее женская сборная России по керлингу обыграла команду Финляндии в матче чемпионате Европы.