Российские керлингисты не вышли в полуфинал чемпионата Европы

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Мужская сборная России по керлингу проиграла в восьмом матче норвежцам в рамках чемпионата Европы, сообщает ТАСС.

Национальная команда уступила соперникам со счетом 5:7.

На счету российских спортсменов шесть поражений и две победы на турнире. По результатам прошедших матчей сборная занимает седьмое место в турнирной таблице, из-за чего она потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

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Лидерами соревнования на данный момент являются шведы, в активе которых шесть побед.

Россиянам предстоит заключительная встреча с командой Италии 22 ноября.

В полуфинал прошли команды Швеции, Италии и Шотландии.

Чемпионат завершится 24 ноября.

Ранее женская сборная России по керлингу обыграла команду Финляндии в матче чемпионате Европы.