Боец ММА обвиняется в покушении на убийство супруги

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Боец смешанного стиля (MMA) Арнольд Бердон обвиняется в покушении на убийство своей супруги Рэйчел Остович, сообщает «Советский спорт».

Жена Бердона тоже боец. Она выступает в UFC.

Однако обвинение спортсмену еще может быть изменено. В скором времени суд установит размер залога, под который может выйти Бердон. Если он окажется на свободе, то контакты с женой ему будут запрещены. Ранее он сломал глазницу Остович.

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Из-за полученных травм спортсменка должна будет сняться с боя против Пейдж Ванзант на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 19 января.

Бердон в ММА семь раз одерживал победу и дважды проигрывал. Остович заявила о себе в реалити-шоу The Ultimate FIghter. Спортсменка также выступала под эгидой промоушена Invicta FC. В ее послужном списке четыре победы и четыре поражения.

Ранее сообщалось, что 59-летний отец Конора Макгрегора выйдет на бой с журналистом.