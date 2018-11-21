Пойманная на допинге легкоатлетка возглавила Минспорта Кировской области

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Бывшая российская бегунья Анна Альминова заняла пост министра спорта и молодежной политики Кировской области, сообщает «Советский спорт».

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Стоит отметить, что Альминова была заместителем главы ведомства с 2016 года.

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В 2010 году легкоатлетка была отстранена на три месяца из-за того, что в ее крови нашли псевдоэфедрин. Сама спортсменка уверяла, что просто принимала лекарство от простуды, в котором содержится данное вещество.

Позднее Альминова получила дисквалификацию на 2,5 года. из-за аномальных показателей биопаспорта. Все ее результаты с 16 февраля 2009 года были аннулированы, в том числе — победа на дистанции 1500 м на зимнем чемпионате Европы.

Ранее Колобков высказался относительно подготовки к приезду делегации WADA.