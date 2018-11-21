Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова
Руководство московского «Спартака» в лице президента клуба Леонида Федуна и вице-президента Наиля Измайлова 20 ноября провели встречу с болельщиками, сообщает «СЭ».
На встрече, которая прошла 20 ноября на стадионе «Открытие Арена», фанаты озвучили свои претензии и несогласие по поводу отставки с поста главного тренера команды Массимо Карреры, возвращения в состав хавбека Дениса Глушакова, а также отметили слабую работу менеджмента и пиарщиков клуба. Отмечается, что болельщики, негативно настроенные против Глушакова, потребовали продать игрока.
Федун и Измайлов сказали фанатам, что в скором времени в руководстве возможно перестановки. Руководство также пообещало болельщикам в будущем новую встречу.
Ранее сообщалось, что «Спартак» платит алименты жене Глушакова.