Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова

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Руководство московского «Спартака» в лице президента клуба Леонида Федуна и вице-президента Наиля Измайлова 20 ноября провели встречу с болельщиками, сообщает «СЭ».

На встрече, которая прошла 20 ноября на стадионе «Открытие Арена», фанаты озвучили свои претензии и несогласие по поводу отставки с поста главного тренера команды Массимо Карреры, возвращения в состав хавбека Дениса Глушакова, а также отметили слабую работу менеджмента и пиарщиков клуба. Отмечается, что болельщики, негативно настроенные против Глушакова, потребовали продать игрока.

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Федун и Измайлов сказали фанатам, что в скором времени в руководстве возможно перестановки. Руководство также пообещало болельщикам в будущем новую встречу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» платит алименты жене Глушакова.