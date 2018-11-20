Полиция Стокгольма запросила подкрепление на матч Швеция — Россия

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Стокгольмские правоохранительные органы повысили уровень готовности к пресечению противоправных действий на матче группового этапа Лиги наций между сборными Швеции и России, сообщает ТАСС.

По информации Aftonbladet, полиция запросила подкрепление, так как данная встреча обозначена как «особое событие», что означает увеличенную численность полицейских на стадионе.

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Также источник утверждает, что органам управления сообщили о «приезде сотен российских «болельщиков зоны риска». Однако полиция Стокгольма не подтверждает заявление.

Expressen отмечает, что, несмотря на значение этой игры, шведы раскупили меньше половины билетов — около 21 тыс.

Встреча состоится 20 ноября в 22.45 по московскому времени.

На данный момент в своей группе Россия занимает первое место, однако для выхода в высший дивизион турнира сборная должна одолеть Швецию.

Ранее бывший защитник казанского «Рубина» и сборной России Олег Кузьмин оценил шансы российской национальной команды в матче со шведами.