Полиция Стокгольма запросила подкрепление на матч Швеция — Россия
Стокгольмские правоохранительные органы повысили уровень готовности к пресечению противоправных действий на матче группового этапа Лиги наций между сборными Швеции и России, сообщает ТАСС.
По информации Aftonbladet, полиция запросила подкрепление, так как данная встреча обозначена как «особое событие», что означает увеличенную численность полицейских на стадионе.
Также источник утверждает, что органам управления сообщили о «приезде сотен российских «болельщиков зоны риска». Однако полиция Стокгольма не подтверждает заявление.
Expressen отмечает, что, несмотря на значение этой игры, шведы раскупили меньше половины билетов — около 21 тыс.
Встреча состоится 20 ноября в 22.45 по московскому времени.
На данный момент в своей группе Россия занимает первое место, однако для выхода в высший дивизион турнира сборная должна одолеть Швецию.
Ранее бывший защитник казанского «Рубина» и сборной России Олег Кузьмин оценил шансы российской национальной команды в матче со шведами.