Сын Шумахера примет участие в Гонке чемпионов с Феттелем

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Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера и немецкий пилот «Формулы-3» Мик Шумахер примет участие в Гонке чемпионов в Мексике, сообщает ТАСС.

По словам пресс-службы соревнования, 19-летний гонщик выступит за сборную Германии вместе с четырехкратным победителем «Формулы-1» Себастьяном Феттелем.

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«Я поражен тем, что меня пригласили участвовать в Гонке чемпионов. Еще больше я ошеломлен тем, что сформирую сборную Германию с Себастьяном Феттелем. Это будет сложное испытание для меня, потому что Себастьян является опытным участником Гонки чемпионов, конечно же, я хочу быть достойным напарником для него», — поделился эмоциями Шумахер-младший.

Также он вспомнил, что его знаменитый отец принимал участие в этой и многих других гонках вместе с Феттелем.

«Для меня большая честь участвовать в этом соревновании, которое всегда любил мой отец и в котором он установил высокую планку вместе с Себастьяном. В гонке участвуют много известных пилотов, я с нетерпением жду возможности посоревноваться с ними. Я сделаю все для того, чтобы пройти как можно дальше в индивидуальном первенстве и выиграть Кубок наций вместе с Себастьяном для сборной Германии», — заявил пилот.

Соревнование пройдет с 19 по 20 января.

Напомним, что Мик Шумахер стал чемпионом гоночной серии «Формулы-3» в 2018 году.

Ранее стало известно, что российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин лидирует в голосовании за звание лучшего гонщика «Формулы-1» сезона-2018 по версии Sky Sports.