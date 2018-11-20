Каруана ошибся в шахматной партии матча с Карлсеном из-за шума

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Началось расследование инцидента с шумом в изолированном зале во время матча за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной, сообщает ТАСС.

По информации Evening Standard, восьмая партия матча проходила в двухслойном стеклянном «аквариуме», однако гроссмейстерам помешал непонятно откуда взявшийся шум.

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Из-за инцидента Каруана ошибся и упустил инициативу в партии. Его соперник также возмутился произошедшим.

«Был слышен неотчетливый шум, разговоры людей. Организаторы это исправят, я уверен», — заявил Карлсен.

Главный судья матча Нана Александрия попросила прощения за помехи.

«В тот момент не было дефицита времени, однако это вряд ли приятно в тот момент, когда вы размышляете над очередным ходом», — рассказала специалист.

Встреча шахматистов завершилась на 38-м ходу ничьей. Общий счет после восьмой партии равен 4:4.

Ранее президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович поделился мнением о данном матче.