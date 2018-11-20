Каруана ошибся в шахматной партии матча с Карлсеном из-за шума
Началось расследование инцидента с шумом в изолированном зале во время матча за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной, сообщает ТАСС.
По информации Evening Standard, восьмая партия матча проходила в двухслойном стеклянном «аквариуме», однако гроссмейстерам помешал непонятно откуда взявшийся шум.
Из-за инцидента Каруана ошибся и упустил инициативу в партии. Его соперник также возмутился произошедшим.
«Был слышен неотчетливый шум, разговоры людей. Организаторы это исправят, я уверен», — заявил Карлсен.
Главный судья матча Нана Александрия попросила прощения за помехи.
«В тот момент не было дефицита времени, однако это вряд ли приятно в тот момент, когда вы размышляете над очередным ходом», — рассказала специалист.
Встреча шахматистов завершилась на 38-м ходу ничьей. Общий счет после восьмой партии равен 4:4.
Ранее президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович поделился мнением о данном матче.