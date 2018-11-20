СМИ: российский вице-президент «Монако» получает 10% с продаж игроков клуба

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Вице-президент «Монако» Вадим Васильев получает крупный бонус с продаж футболистов клуба, сообщает «Советский спорт».

По информации Football Leaks, в договоре россиянина прописано условие, по которому он получает 10% от общей суммы трансфера уходящего футболиста.

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Согласно отчету портала, Васильев заработал €5,3 млн за финансовый период 2015-2016, а в следующий — €5,4 млн.

Отмечается, что благодаря продажам Тьемуэ Бакайоко, Килиана Мбаппе, Бернарду Силвы и Бенжамена Менди по итогам нынешнего финансового года россиянин получит больше денег, чем в предыдущие периоды.

Ранее в «Монако» раскритиковали руководство Лиги 1 за отсутствие поддержки.