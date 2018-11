Российский бизнесмен продал европейский футбольный клуб

Российский предприниматель Александр Гринберг продал испанский клуб «Марбелья», который выступает в третьем по силе дивизионе страны.

«Продолжать работу было сложно и финансово, и морально. Новый владелец клуба — мадридская спортивная компания Best of you, инвестор — из Китая, они уже представлены команде. Сумму сделки разглашать не буду, но ничего выдающегося там нет. С болельщиками попрощаюсь на ближайшей игре», — цитирует Гринберга «Чемпионат.com».

