Арбитр матча Германия — Голландия заплакал после игры из-за смерти матери

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Главный судья матча группового этапа Лиги наций между сборными Германии и Голландии Овидиу Хацеган заплакал после финального свистка, сообщает «Советский спорт».

Защитник голландской сборной Вирджил ван Дейк обнял судью в конце встречи.

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«Хацеган рассказал, что некоторое время назад умерла его мама, расстроился и заплакал. Я его утешил и сказал, что он хорошо отсудил матч. Это, конечно, мелочь, но, надеюсь, я хотя бы чем-то помог», — сказал футболист.

Встреча между сборными Германии и Голландии, прошедшая в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.