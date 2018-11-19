Зверев поднялся в рейтинге ATP благодаря победе над Джоковичем

Немецкий теннисист Александр Зверев поднялся в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает «Советский спорт».

Благодаря победе над в финальном матче Итогового турнира над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем спортсмен поднялся на одну строчку: с пятого места на четвертое.

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Теннисист подвинул победительницу турнира Большого шлема Хуана Мартину дель Потро.

Российский теннисист Карен Хачанов пока занимает 11-е место.

Ранее Джокович подвел итоги сезона.