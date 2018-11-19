Российские керлингистки впервые проиграли на чемпионате Европы — 2018

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На проходящем в эстонском Таллине чемпионате Европы по керлингу женская сборная России провела свой четвертый матч. Соперницами россиянок были девушки из Чехии, которые и нанесли нашей команде первое поражение на турнире — 9:10, сообщает ТАСС.

Отметим, что в составе сборной России выступают Алина Ковалева, Екатерина Кузьмина, Галина Арсенькина, Ульяна Васильева и Анастасия Брызгалова.

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Ранее сборная России на турнире одержала победы над соперницами из Германии (12:5), Италии (11:4) и Латвии (8:7).

Напомним, что финал чемпионата Европы по керлингу состоится 24 ноября.