Фетисов ответил назвавшему «чернобыльскими уродами» женщин из России хоккеисту

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на оценку американского хоккеиста Райана Уитни красоты российских женщин, передает ФАН.

35-летний экс-защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» высказал мнение, что в России есть два типа женщин — «настоящие бомбы» и «чернобыльские уроды с тремя глазами».

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«Я даже не знаю, кто это такой. Не слышал о таком хоккеисте. Его слова — очевидная глупость, на которую даже не стоит обращать внимания и не нужно как-то комментировать», — сказал Фетисов.

В своем скандальном интервью Уитни также был удивлен вкусом российских мужчин.