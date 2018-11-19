В киевском «Динамо» игроки называли друг друга «нигерами» и «свининой»

Бывший защитник киевского «Динамо» Пап Диакате рассказал о проведенном времени в составе украинской команды, передает «Советский спорт».

34-летний сенегалец признался, что футболисты киевлян часто шутили друг над другом, однако в команде царили дружественная атмосфера.

Реклама

«Атмосфера в «Динамо» у нас была отличная, коллектив был очень крутой.

Часто подкалывали друг друга, для нас это было нормой. У меня было прозвище Черный, Нигер. Расисты? Нет, конечно, ничего такого в клубе не было. Они просто дали такое шутливое прозвище, но я в ответ тоже любил им что-то отвечать. Чаще всего называл их просто: Свинина», – приводит слова Диакате Footboom.

Ранее сообщалось, что известный украинский журналист Артем Франков раскритиковал игру киевского «Динамо».