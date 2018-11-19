В киевском «Динамо» игроки называли друг друга «нигерами» и «свининой»
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Бывший защитник киевского «Динамо» Пап Диакате рассказал о проведенном времени в составе украинской команды, передает «Советский спорт».
34-летний сенегалец признался, что футболисты киевлян часто шутили друг над другом, однако в команде царили дружественная атмосфера.
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«Атмосфера в «Динамо» у нас была отличная, коллектив был очень крутой.
Часто подкалывали друг друга, для нас это было нормой. У меня было прозвище Черный, Нигер. Расисты? Нет, конечно, ничего такого в клубе не было. Они просто дали такое шутливое прозвище, но я в ответ тоже любил им что-то отвечать. Чаще всего называл их просто: Свинина», – приводит слова Диакате Footboom.
Ранее сообщалось, что известный украинский журналист Артем Франков раскритиковал игру киевского «Динамо».