Экс-игрок НХЛ назвал российских женщин чернобыльскими уродами

Бывший хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Райан Уитни оценил красоту российских женщин, сообщает «Советский спорт».

«В России женщины либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет. Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», — заявил Уитни в подкасте Spittin' Chicklets.

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Также американец был удивлен вкусом российских мужчин.

«Да, у них квартиры размером с ванную, и при этом они водят Мерседесы, все обвешаны Louis Vuitton и Gucci. И носят Abercrombie & Fitch, там эту марку тяжело купить, и все ее носят, а я думаю: «Вы что, придурки?» — отметил хоккеист.

Уитни выступал за «Сочи» в сезоне-2014/15. Также он играл за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз», «Анахайм Дакс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Флориду Пантерз».