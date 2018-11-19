Передача Каменева помогла «Колорадо» обыграть в овертайме «Анахайм»
«Колорадо Эвеланш» в овертайме переиграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Натан Маккиннон, также отличились Свен Андригетто и Микко Рантанен. У хозяев шайбы забросили Брэндон Монтур, Райан Гецлаф и Ондржей Каше.
Российский форвард «лавин» Владислав Каменев отметился результативной передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм Дакс» (Анахайм, США) — «Колордо Эвеланш» (Денвер, США) — 3:4 (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)
1:0 — Монтур (Оберг, Ритчи) — 04:45
1:1 — Андригетто (Немет, Каменев) — 22:17
2:1 — Гецлаф (Энрике, Монтур) — 23:23 (5x4)
3:1 — Каше (Монтур, Гецлаф) — 24:34
3:2 — Маккиннон (Бэрри, Рантанен) — 38:05 (5x4)
3:3 — Ландеског (Маккиннон, Рантанен) — 51:20
3:4 — Рантанен — 64:58 (4x3)