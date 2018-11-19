«Лейкерс» обыграли «Майами» благодаря 51 очку Леброна Джеймса
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«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Майами, завершилась со счетом 113:97 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Леброн Джеймс, набравший 51 очко.
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У хозяев 17 очков на счету Уэйна Эллингтона.
НБА. Регулярный чемпионат
«Майами Хит» (Майами, США) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес, США) — 97:113 (21:34, 31:33, 24:25, 21:21)