Российские бойцы выиграли чемпионат мира по ММА

Российские бойцы одержали победу на первом объединенном чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА) в Бахрейне, сообщает пресс-служба Союза ММА России.

Спортсмены завоевали пять золотых медалей, одну серебряную и стали первыми в общекомандном зачете.

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Чемпионами мира стали Руслан Сатиев в весовой категории до 56,7 кг, Шарапудин Магомедов в весе до 61,2 кг, Ислам Багомедов — до 77,1 кг, Джамал Меджидов — до 84 и Магомед Шахрудинов в весе до 93 кг.

В боях участвовали спортсмены из 52 стран.

Юниорский чемпионат мира также стал удачным для россиян. Бойцы завоевали первое место в общекомандном зачете среди 36 стран, заработали пять золотых медалей, две серебряные и одну бронзу. Лидеры поединков — Эльбек Алышов в весовой категории до 65,8 кг, Резуан Хотов в весе до 79,3, Магомедхабиб Умаров — до 83,9 кг, Игорь Глазков — до 93 кг и Шамсудин Махумудов — свыше 93 кг.

Соревнования проходили под эгидой Международной федерации ММА (IMMAF) и Международной ассоциации ММА (WMMAA).

Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт предложил американскому боксеру Флойду Мейвезеру $150 млн за бой с чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым по правилам ММА.