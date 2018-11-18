Сборная Англии одолела команду Хорватии в матче Лиги наций

Сборная Англии одолела Хорватию в заключительном туре группового этапа Лиги наций, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась счетом 2:1 в пользу национальной команды Англии. В составе победителей голами отметились полузащитник Джесси Лингард и нападающий Херри Кейн.

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У хорватов забил мяч в ворота соперников форвард Андрей Крамарич.

Также в матче участвовал хавбек московского ЦСКА Никола Влашич и исполнил голевой пас на Крамарича.

Таким образом, Англия выиграла группу А4, выйдя в плей-офф в соревнования.

Ранее защитник армейцев Георгий Щенников в срочном порядке был вызван в состав сборной России на матч против Швеции в рамках Лиги наций.

Лига наций УЕФА. Группа А4

Англия — Хорватия — 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 — Крамарич, 57, 1:1 — Лингард, 78, 2:1 — Кейн, 85.