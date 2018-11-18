Впервые российский прыгун с трамплина победил на этапе Кубка мира

Чемпион России 2017 года Евгений Климов победил на первом этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в польской Висле, сообщает ТАСС.

Это первая победа на этапах данного соревнования в карьере 24-летнего спортсмена.

Примечательно, что до этого российские прыгуны никогда не побеждали на этапах Кубка мира.

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Второй круг пройдет с 23 по 25 ноября в Финляндии.

Напомним, что российский прыгун с трамплина занял третье место на этапе турнира в Австрии в сезоне-2016/17.

Ранее Климов одержал победу на квалификации с результатом в 137 метров.