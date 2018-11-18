Сломавшая позвоночник гонщица рассказала о своем состоянии

Немецкая гонщица София Флерш заявила, что 19 ноября ей предстоит операция, сообщает «Советский спорт».

На Гран-при Формулы-3 в Макао Флерш врезалась в машину Шо Цубоя и вылетела с трассы. Помимо гонщиков, в результате аварии пострадали один маршал гонки и два фотографа.

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«Просто хочу дать всем знать, что я в порядке. Но завтра утром мне предстоит операция. Спасибо ФИА, команде HWA, а также «Мерседесу» за проявленную заботу. Спасибо за поддержку и сообщения. Обновления будут скоро», — написала Флерш на своей официальной странице в твиттере.

Ранее сообщалось, что немецкая гонщица сломала позвоночник в результате аварии на Гран-при Формулы-3.