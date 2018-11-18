Российские конькобежки взяли золото в командном спринте на этапе Кубка мира

Женская сборная России по конькобежному спорту заняла первое место в командном спринте на первом этапе Кубка мира, сообщает ТАСС.

Российская команда, в состав которой вошли Екатерина Шихова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова, показала время 1.27,230. Вторыми стали спортсменки из Японии (1.27,350). Третье место заняла сборная Голландии (1.28,810).

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Ранее сообщалось, что россиянка Воронина стала второй на дистанции 3000 метров на этапе Кубка мира.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Первый этап. Япония. Женщины. Командный спринт

1. Россия — 1.27,230

2. Япония — 1.27,350

3. Голландия — 1.28,810