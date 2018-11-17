Стали известны арбитры матча Лиги наций Россия — Швеция

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на матч сборных России и Швеции в рамках шестого тура Лиги наций, сообщает «Советский спорт».

Судьями встречи станет французская бригада арбитров. Главным рефери назван Бенуа Бастьен, которому будут помогать Хишам Закрани и Фредерик Хакетт.

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За голкипер будут стоять Франсуа Летесье и Жером Мигельгорри.

Напомним, что Бастьен также являлся судьей игры московского ЦСКА с чешской «Викторией» (2:2) в рамках первого тура тура группового этапа Лиги чемпионов. В этом матче французский специалист не засчитал два гола столичной команде.

Встреча России и Швеции состоится 20 ноября в 22.45 по московскому времени.

Ранее советник президента РФС по правовым вопросам Максим Рогачев в письме, которое было направлено в Российскую премьер-лигу (РПЛ), объяснил процесс внедрения системы видеопомощи арбитрам.