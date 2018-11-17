Фигуристка Тарасова ударилась челюстью об лед и попала в больницу

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в спортивной паре с Владимиром Морозовым, получила повреждение на тренировке Гран-при в Москве, сообщает ТАСС.

Отмечается, что во время занятия Тарасова столкнулась с соотечественником Александром Коровиным, после чего несколько минут ей оказывали медицинскую помощь. Продолжить тренировку фигуристка не смогла, поскольку ее доставили в больницу, где ей наложат швы в район челюсти.

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Однако тренер пары Максим Траньков подчеркнул, что повреждение не помешает Тарасовой и Морозову 17 ноября выступить с произвольной программой на этапе Гран-при в Москве.

После короткой программы пара Тарасова/Морозов лидируют, набрав 78,47 балла и обновив мировой рекорд.

Ранее сообщалось, что Юдзуру Ханю получил травму перед произвольной программой этапа Гран-при в России.