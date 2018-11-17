Бутырская высказалась об успехе Загитовой

Первая в истории России чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказалась об успехе Алины Загитовой в первый день этапа Гран-при в Москве, передает «Спорт-Экспресс».

Фигуристка выиграла короткую программу и установила мировой рекорд. Примечательно, что предыдущий рекорд установила также Загитова.

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«Загитова здорово все выполнила. После неудачи в Финляндии в короткой программе Алина еще раз доказала, что является одной из тех фигуристок, кто практически чисто катается.

Сегодня был полный зал. Люди пришли смотреть на Алину. Конечно, болеть и за других наших девчонок тоже, за Софью Самодурову и Полину Цурскую, но Загитова — олимпийская чемпионка. От нее ждала чуда вся Москва, вся Россия — именно, чтобы ах, и все! Так и вышло.

Алина — умничка, со всем справилась. Как откаталась, такую оценку и получила», — поделилась Бутырская.

Ранее Авербух высказался о прокате Загитовой.