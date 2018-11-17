Защитник «Колорадо» Задоров не сыграет с «Вашингтоном»

Никита Задоров не планирует покидать НХЛ после трех лет выступлений за аутсайдеров Официальный сайт НХЛ
Видео по теме

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз», сообщает «Советский спорт».

Главный тренер команды Джаред Беднар принял решение не включать российского хоккеиста в заявку на матч.

Реклама

В прошлой игре «Колорадо» Задоров сыграл 7 минут 22 секунды. Всего россиянин провел 18 матчей в текущей чемпионате и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+4».

Ранее сообщалось, что вратарь «Тампы» Василевский выбыл на срок от четырех до шести недель.