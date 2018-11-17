Защитник «Колорадо» Задоров не сыграет с «Вашингтоном»

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз», сообщает «Советский спорт».

Главный тренер команды Джаред Беднар принял решение не включать российского хоккеиста в заявку на матч.

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В прошлой игре «Колорадо» Задоров сыграл 7 минут 22 секунды. Всего россиянин провел 18 матчей в текущей чемпионате и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+4».

Ранее сообщалось, что вратарь «Тампы» Василевский выбыл на срок от четырех до шести недель.