Степанова и Букин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при в России

Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняла первое место в ритм-танце на пятом этапе Гран-при в России, сообщает «Советский спорт».

Фигуристы набрали 74,49 балла. Второй результат показали американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко 69,01. Третьими стали представители Испании Сара Уртадо и Кирилл Халявин (66,40).

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Россияне Софья Евдокимова и Егор Базин (64,05) заняли шестое место, а Аннабель Морозова и Андрей Багин (51,69) — девятое.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю стал победителем короткой программы на пятом этапе Гран-при в России.

Фигурное катание. Гран-при. Россия. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 74,49.

2. Кристина Каррера / Антон Пономаренко (США) — 69,01.

3. Сара Хуртадо / Кирилл Халявин (Испания) — 66,40…

6. София Евдокимова / Егор Базин (Россия) — 64,05…

9. Аннабель Морозов / Андрей Багин (Россия) — 51,69.