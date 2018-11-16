Глава WADA ответит на письмо выступающего против России биатлониста

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди намерен ответить шведскому биатлонисту Себастьяну Самуэльссону и американской бегунье Эмме Коберн, выступивших с критикой организации по поводу участия в соревнованиях российских спортсменов, замешанных в нарушении антидопинговых правил.

«Я получил это письмо. Но проблема с некоторыми подобными комментариями заключается в том, что они всегда приходят за несколько минут до начала заседаний WADA, когда мы достаточно заняты. Но мы обязательно ответим, у нас уже есть набросок письма, в котором мы предоставим ответы на поднятые ими вопросы.

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Должен сказать, что мы стараемся отвечать на все письма, которые поступают к нам от спортсменов», — цитирует Риди ТАСС.

Ранее сообщалось, что WADA даст оценку выполнения Россией условий восстановления Российского антидопингового агенства (РУСАДА).